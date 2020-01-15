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Гончаренко: ЕСВ будет взиматься с предприятий, использующих труд осужденных

Гончаренко: ЕСВ будет взиматься с предприятий, использующих труд осужденных
12:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин принял решение взимать ЕСВ с предприятий, которые используют труд заключенных.

Кабинет министров на своем заседании в среду постановил взимать единый социальный взнос с предприятий, учреждений, организаций, других юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют труд осужденных.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

"Кабмин постановил взимать единый социальный взнос с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также с физических лиц-предпринимателей, которые используют труд осужденных к ограничению или лишению свободы", - написал он.

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Как сообщалось ранее, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в 2019 году составили 273,48 млрд грн.

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Заключенные, Кабмин, ЕСВ, Алексей Гончаренко.
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