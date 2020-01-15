Кабмин выделит деньги семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Новости Украины:В Кабмине планируют выделить по 200 тысяч гривень семьям, которые потеряли близких в авиакатастрофе самолета МАУ.

Кабинет министров сегодня планирует выделить средства для предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших в результате катастрофы самолета "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"О выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи семьям лиц, погибших в результате авиационной катастрофы, произошедшей 8 января на территории Исламской Республики Иран", - говорится в повестке дня правительственного заседания.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Напомним, человека, заснявшего сбитие украинского самолета над Тегераном, арестовали иранские власти.