Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ

Новости Украины:Офис генпрокурора Украины просит Иран передать украинским правоохранителям "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными близ Тегерана.

"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран - Киев и сбитого иранскими военными", - говорится в сообщении, обнародованном в среду утром в "Телеграм-канале" Офиса генпрокурора.

В ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.