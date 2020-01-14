Крушение Boeing 737: Эксперты идентифицировали первое тело украинца

Новости Украины:Украинские эксперты планируют еще на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины.

В Иране идентифицировано тело одного из украинских пилотов, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на источники.

"Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего поблизости Тегерана 8 января после попадания иранской ракеты в самолет МАУ", - говорится в сообщении.

Это тело одного из пилотов лайнера Boeing 737. Помогали украинским специалистам авиаэксперты из Канады.

На этой неделе планируется идентифицировать тела всех украинцев, погибших в катастрофе. В аэропорту Тегерана остался самолет, который должен доставить на родину останки погибших граждан Украины.

Группа украинских спасателей, которые собирали обломки, прибыла из Тегерана в Баку. После этого они вернутся в Киев.

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек, все погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.