В Иране арестовали человека, опубликовавшего видео попадания ракет в самолет МАУ

Новости мира:Человека, заснявшего сбитие украинского самолета над Тегераном, арестовали иранские власти.

В Иране арестовали человека, снявшего на видео сбитие иранскими ракетами пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает ВВС.

"В Иране заявили об аресте человека, который снимал видео с украинским пассажирским самолетом, сбитым ракетой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью.

Однако, как отмечает издание, иранский журналист из Лондона, который первоначально разместил отснятый материал, настаивает на том, что его источник в безопасности, и что иранские власти арестовали не того человека.

Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.