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В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
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В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
11:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Иране заявили об аресте некоторых лиц из-за катастрофы украинского самолета над Тегераном

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что все ответственные за случайное сбивание украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ 8 января под Тегераном будут наказаны, одновременно некоторых причастных к этой катастрофе уже арестовали.

Об этом он сказал в телевизионной речи во вторник, сообщает Evening Standard.

"Это ошибка, которую нельзя простить... Один человек не может нести полную ответственность за авиакатастрофу (самолета МАУ - ред.)", - сказал Рухани.

Он подчеркнул, что общество должно быть уверено, что инцидент с авиакатастрофой не повторится.

"Вооруженные силы Ирана признают свою ошибку - это хороший первый шаг... Мы должны заверить людей, что это не повторится", - сказал он, добавив, что его правительство "несет ответственность перед иранцами и другими гражданами, которые погибли в авиакатастрофе".

По словам Рухани, представитель судебной власти заявил, что некоторых людей уже арестовали за причастность к катастрофе украинского авиалайнера под Тегераном.

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Как сообщалось, утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Но американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близимк погибших.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Boeing 737-800, Хасан Рухани.
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