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В Иране продолжаются студенческие протесты из-за сбитого самолета МАУ

В Иране продолжаются студенческие протесты из-за сбитого самолета МАУ
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Протестующие в понедельник снова вышли на улицы городов Ирана после того, как власти признали, что по ошибке сбила пассажирский самолет под Тегераном.

Студенты университетов Тегерана и Исфахана провели протесты из-за сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает RadioFarda.

"В понедельник студенты нескольких университетов Тегерана и Исфахана провели митинги и скандировали лозунги против Басиджа (иранская полувоенная организация, выполняющая функцию народной полиции - ред.) и режима Тегерана на третий день (протестов - ред.)", - говорится в сообщении.

Как видно на видео акции протеста в Исфаганском индустриальном университете, студенты скандируют: "Экзекуция и заключения нас больше не пугают" и "Долой, Басидж".

По данным пользователей социальных сетей, десятки протестующих были арестованы в воскресенье в разных городах, включая Тегеран, Бабол, Керманшах, Амол и Тебриз.

В воскресенье тысячи протестующих скандировали лозунги против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране и нескольких других иранских городах. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих во многих местах, включая несколько станций метро в Тегеране.

На фото, сделанных в предыдущие два дня протестов, можно было увидеть раненых и лужи крови на земле. Также сообщается, что были слышны выстрелы, хотя полиция отрицала, что открывала огонь.

В Тегеране силы безопасности вновь начали разгон митингующих

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Однако американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

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Иран, Тегеран, Самолет МАУ, Протесты в Иране, Крушение украинского самолета.
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