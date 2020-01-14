В Иране продолжаются студенческие протесты из-за сбитого самолета МАУ

Новости мира:Протестующие в понедельник снова вышли на улицы городов Ирана после того, как власти признали, что по ошибке сбила пассажирский самолет под Тегераном.

Студенты университетов Тегерана и Исфахана провели протесты из-за сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает RadioFarda.

"В понедельник студенты нескольких университетов Тегерана и Исфахана провели митинги и скандировали лозунги против Басиджа (иранская полувоенная организация, выполняющая функцию народной полиции - ред.) и режима Тегерана на третий день (протестов - ред.)", - говорится в сообщении.

Как видно на видео акции протеста в Исфаганском индустриальном университете, студенты скандируют: "Экзекуция и заключения нас больше не пугают" и "Долой, Басидж".

По данным пользователей социальных сетей, десятки протестующих были арестованы в воскресенье в разных городах, включая Тегеран, Бабол, Керманшах, Амол и Тебриз.

13 Jan 2020

Sharif University-#Tehran #Iran

Students are outraged over the regime shooting down the Ukrainian plane."They killed our elite & appointed mullahs in their place", they chant. Sharf students, alumni were among those killed.

#IranProtests @SecPompeo @realDonaldTrump pic.twitter.com/19k89lv4Cg — Mitra Motamed (@MitraMotamed) 13 января 2020 г.

В воскресенье тысячи протестующих скандировали лозунги против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране и нескольких других иранских городах. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих во многих местах, включая несколько станций метро в Тегеране.

На фото, сделанных в предыдущие два дня протестов, можно было увидеть раненых и лужи крови на земле. Также сообщается, что были слышны выстрелы, хотя полиция отрицала, что открывала огонь.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Однако американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинском самолет, скорее всего, попала ракета производимой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.