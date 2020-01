В Иране продолжаются студенческие протесты из-за сбитого самолета МАУ

Студенты университетов Тегерана и Исфахана провели протесты из-за сбитого самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает RadioFarda.

"В понедельник студенты нескольких университетов Тегерана и Исфахана провели митинги и скандировали лозунги против Басиджа (иранская полувоенная организация, выполняющая функцию народной полиции - ред.) и режима Тегерана на третий день (протестов - ред.)", - говорится в сообщении.

Как видно на видео акции протеста в Исфаганском индустриальном университете, студенты скандируют: "Экзекуция и заключения нас больше не пугают" и "Долой, Басидж".

По данным пользователей социальных сетей, десятки протестующих были арестованы в воскресенье в разных городах, включая Тегеран, Бабол, Керманшах, Амол и Тебриз.

13 Jan 2020

Sharif University-#Tehran #Iran

Students are outraged over the regime shooting down the Ukrainian plane."They killed our elite & appointed mullahs in their place", they chant. Sharf students, alumni were among those killed.

#IranProtests

13 января 2020 г.