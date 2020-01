В Тегеране силы безопасности вновь начали разгон митингующих

Силы безопасности Исламской республики начали жестокое подавление протестов.

Против демонстрантов применили слезоточивый газ, сообщают местные СМИ.

Протестующие сообщают о "жестоком и ужасающем" разгоне. Отмечается, что полиция, кроме слезоточивого газа, при разгоне демонстрации применила дубинки и пули.

Тем не менее протесты до сих пор проходят как на площади Азади (Свободы) в Тегеране, так и в других городах страны. Люди скандируют "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

Акции проходят несмотря на то, что накануне полиция Ирана разогнала участников аналогичных выступлений, применив против них слезоточивый газ.

Ранее президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от атак на демонстрантов.

"Обращаюсь к лидерам Ирана: не убивайте ваших демонстрантов! Вы уже убили или бросили в тюрьму тысячи людей, и мир наблюдает [за вами]. Что более важно, США тоже наблюдают. Верните Интернет и разрешите журналистам свободно перемещаться! Перестаньте убивать великий иранский народ!", - написал он в твиттере.

University students can be seen protesting against #Iran's Islamic Regime in #Tabriz. #IranProtests against #Iran's Islamic Regime over shot-down of Flight #PS752 by #IRGC. pic.twitter.com/OtmR4liFpO

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 12, 2020