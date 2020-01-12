В Иране возобновились протесты: люди требуют отставки властей (Видео)

Новости мира:В Иране возобновились протесты из-за катастрофы самолета МАУ

В Иране в воскресенье возобновились протесты. Люди требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что случайно сбили самолет компании МАУ 8 января.

Об этом информируют AP и посты пользователей в Twitter.

"Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны в воскресенье, ожидая новых акций протестов после того, как иранская Революционная гвардия признала случайное поражение ракетой пассажирского самолета", - говорится в сообщении.

Иранцы выражают гнев по поводу сбивания военными самолета и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они оплакивают погибших, среди которых было большое количество молодых людей, проходивших обучение за рубежом.

Video from #Iran Shaheed Beheshti Uni. today shows anti-Gov Protesters refusing to walk over American & Israeli flags (something regime promoted since 1979). Protesters instead been chanting US not our enemy, anger directed at Khamenei: pic.twitter.com/EuHqZDWUgx — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 12, 2020

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.

Protestors in Iran are chanting: We are not the enemy of the USA and Israel. Our enemy is the people of the Islamic Republic of Iran. They are also refusing to walk on the American and Israeli flag that the government painted on the ground. Amazing. pic.twitter.com/DKjxpW2DGP — Alex Bruesewitz (@alexbruesewitz) January 12, 2020

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел катастрофу самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел с аэродрома, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.