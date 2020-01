В Иране возобновились протесты: люди требуют отставки властей (Видео)

В Иране в воскресенье возобновились протесты. Люди требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что случайно сбили самолет компании МАУ 8 января.

Об этом информируют AP и посты пользователей в Twitter.

"Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны в воскресенье, ожидая новых акций протестов после того, как иранская Революционная гвардия признала случайное поражение ракетой пассажирского самолета", - говорится в сообщении.

Иранцы выражают гнев по поводу сбивания военными самолета и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они оплакивают погибших, среди которых было большое количество молодых людей, проходивших обучение за рубежом.

Protesters instead been chanting US not our enemy, anger directed at Khamenei: pic.twitter.com/EuHqZDWUgx

Video from #Iran Shaheed Beheshti Uni. today shows anti-Gov Protesters refusing to walk over American & Israeli flags (something regime promoted since 1979).

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.

Protestors in Iran are chanting:

We are not the enemy of the USA and Israel. Our enemy is the people of the Islamic Republic of Iran.

They are also refusing to walk on the American and Israeli flag that the government painted on the ground.

Amazing.

pic.twitter.com/DKjxpW2DGP

— Alex Bruesewitz (@alexbruesewitz) January 12, 2020