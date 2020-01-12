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В Иране возобновились протесты: люди требуют отставки властей (Видео)

В Иране возобновились протесты: люди требуют отставки властей (Видео)
17:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Иране возобновились протесты из-за катастрофы самолета МАУ

В Иране в воскресенье возобновились протесты. Люди требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что случайно сбили самолет компании МАУ 8 января.

Об этом информируют AP и посты пользователей в Twitter.

"Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны в воскресенье, ожидая новых акций протестов после того, как иранская Революционная гвардия признала случайное поражение ракетой пассажирского самолета", - говорится в сообщении.

Иранцы выражают гнев по поводу сбивания военными самолета и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они оплакивают погибших, среди которых было большое количество молодых людей, проходивших обучение за рубежом.

Крушение украинского самолета: СМИ Ирана поддержали протесты

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.

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Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел катастрофу самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел с аэродрома, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

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Авиакатастрофа, Иран, Протесты, МАУ.
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