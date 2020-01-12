Крушение украинского самолета: СМИ Ирана поддержали протесты

Новости мира:Протестующие требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

СМИ Ирана выступили в поддержку протестующих, которые в субботу требовали отставки верховного лидера Ирана после того, как официальный Тегеран признал свою вину в авиакатастрофе украинского авиалайнера. Об этом сообщило агенство Reuters.

Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ против демонстрантов, которые в субботу вышли на улицы различных городов Ирана. Протестующие требовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, многие демонстранты скандировали "Смерть диктатору".

Изображения и сообщения о протестах транслировались государственными информационными агентствами.

Жители Тегерана сообщили, что в воскресение утром полиция усилила свое присутствие в столице Ирана.

Иранские газеты, в воскресение утром, вышли с заголовками. в которых призывали верховного лидера Ирана уйти в отставку.

"Извинись и подай в отставку", - написала газета Etemad daily.

Газета Jomhuri-ye Eslami в своей статье написала: "Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку".

Критика власти страны не является чем то необычным, однако в основном она остается в узких кругах. Критика прессы и протесты только усугубляют проблемы, с которыми столкнулся истеблишмент. В ноябре в Иране произошли самые кровавые протесты со времен Исламской революции 1979 года.

Протесты вспыхнули после того, как власти Ирана признали свои вину в крушении украинского самолета 8 января. Беспорядки охватили крупные города Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Напомним, военнослужащие покинули базу США Айн-аль-Асад в Ираке еще за 2,5 часа до начала ракетного обстрела Ираном.