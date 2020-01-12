Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст
Денисова: День украинского политзаключенного имеет новый контекст
Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января

Крушение украинского самолета: СМИ Ирана поддержали протесты

Крушение украинского самолета: СМИ Ирана поддержали протесты
12:38 Сегодня Телеграф

Новости мира:Протестующие требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

СМИ Ирана выступили в поддержку протестующих, которые в субботу требовали отставки верховного лидера Ирана после того, как официальный Тегеран признал свою вину в авиакатастрофе украинского авиалайнера. Об этом сообщило агенство Reuters.

Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ против демонстрантов, которые в субботу вышли на улицы различных городов Ирана. Протестующие требовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, многие демонстранты скандировали "Смерть диктатору". 

Изображения и сообщения о протестах транслировались государственными информационными агентствами.

Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

Жители Тегерана сообщили, что в воскресение утром полиция усилила свое присутствие в столице Ирана.

Иранские газеты, в воскресение утром, вышли с заголовками. в которых призывали верховного лидера Ирана уйти в отставку. 

"Извинись и подай в отставку", - написала газета Etemad daily.

 Газета Jomhuri-ye Eslami в своей статье написала: "Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку".

Критика власти страны не является чем то необычным, однако в основном она остается в узких кругах. Критика прессы и протесты только усугубляют проблемы, с которыми столкнулся истеблишмент. В ноябре в Иране произошли самые кровавые протесты со времен Исламской революции 1979 года.

СМИ: Вашингтон может заблокировать счета Багдада в Штатах

Протесты вспыхнули после того, как власти Ирана признали свои вину в крушении украинского самолета 8 января. Беспорядки охватили крупные города Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

Напомним, военнослужащие покинули базу США Айн-аль-Асад в Ираке еще за 2,5 часа до начала ракетного обстрела Ираном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, СМИ, Протесты, МАУ, Али Хаменеи, Украинский самолет, Протесты в Иране.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
03 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
04 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
05 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Международные аналитики прогнозируют в Украине повышение инфляции
Goldman Sachs: В Украине повысятся темпы инфляции
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Киев попал в сотню самых &quot;умных&quot; городов мира
Киев попал в сотню самых "умных" городов мира
Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января
Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь