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Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления

Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления
11:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иранские власти объявили день ликвидации генерала Касема Сулеймани, 3 января, Всемирным днем сопротивления.

Иранские власти объявили день гибели генерала Касема Сулеймани, убитого в ночь на 3 января в результате спецоперации США, Международным днем сопротивления, сообщило агентство IRNA.

Указ об объявлении 3 января Всемирным днем сопротивления (World Day of Resistance) в Иране подписал президент республики Хасан Роухани, сообщил секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели. По его словам, иранские власти также учредили международную премию памяти жертв имени Сулеймани.

В ночь на 3 января военные США устранили командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Сулеймани, нанеся авиаудар по району аэропорта в Багдаде. Генерала ликвидировали по личному поручению президента США Дональда Трампа. Пентагон объяснил случившееся оборонительными мерами, в Тегеране же действия американских военных сочли актом международного терроризма. В ответ 8 января Тегеран атаковал базы США в Ираке. На фоне конфликта Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана, которые будут действовать, "пока поведение Тегерана не изменится".

Трамп поддержал протестующих в Иране

Из-за усиления напряженности иранские военные находились на «высочайшем уровне боевой готовности» после гибели Сулеймани и по ошибке сбили украинский лайнер, который приняли за "враждебную цель2, сообщили в Генштабе ВС страны.

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США, Иран, Касем Сулеймани, Всемирный день сопротивления.
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