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Трамп поддержал протестующих в Иране

Трамп поддержал протестующих в Иране
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана.

Трамп опубликовал слова поддержки на фарси. "Храброму, многострадальному народу Ирана: я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновленные вашим мужеством", - заявил Трамп.

Он также призвал мир следить за соблюдением прав иранского народа: "Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места протестов иранского народа. Нельзя допустить очередного убийства мирных протестующих или отключение Интернета. Мир наблюдает".

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что иранский народ заслуживает на лучшей судьбу.

Ранее в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолет в среду под Тегераном был сбит по ошибке иранских военных. Протестующие требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

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Иран, Дональд Трамп, Самолет МАУ, Протесты в Иране.
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