Трамп поддержал протестующих в Иране

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих, которые вышли на улицы Ирана.

Трамп опубликовал слова поддержки на фарси. "Храброму, многострадальному народу Ирана: я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновленные вашим мужеством", - заявил Трамп.

Он также призвал мир следить за соблюдением прав иранского народа: "Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места протестов иранского народа. Нельзя допустить очередного убийства мирных протестующих или отключение Интернета. Мир наблюдает".

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что иранский народ заслуживает на лучшей судьбу.

به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2020 г.

Ранее в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолет в среду под Тегераном был сбит по ошибке иранских военных. Протестующие требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2020 г.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 января 2020 г.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.