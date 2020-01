Трамп поддержал протестующих в Иране

Трамп опубликовал слова поддержки на фарси. "Храброму, многострадальному народу Ирана: я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновленные вашим мужеством", - заявил Трамп.

Он также призвал мир следить за соблюдением прав иранского народа: "Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с места протестов иранского народа. Нельзя допустить очередного убийства мирных протестующих или отключение Интернета. Мир наблюдает".

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что иранский народ заслуживает на лучшей судьбу.

Ранее в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолет в среду под Тегераном был сбит по ошибке иранских военных. Протестующие требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

