СМИ: США заранее знали об атаке Ирана

Новости мира:Военнослужащие покинули базу США Айн-аль-Асад в Ираке еще за 2,5 часа до начала ракетного обстрела Ираном.

Военнослужащие США на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о запланированной иранской атаке, что позволило им спрятаться за два с половиной часа до начала ракетного обстрела. Об этом сообщает CNN.

"Большинство военнослужащих или оставили базу, или прятались в бункерах", - говорится в сообщении.

Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января в 1:34 по местному времени. Атака продолжалась около двух часов. Удары были нанесены только по той части, где располагались американские военные, составляет около четверти иракской базы.

Часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, где скрывались военные.

Напомним, тринадцать ракет выпустили по авиабазе на западе Ирака, где находятся войска США.

Напомним, основной целью политики США после ракетного удара Ирана является усиление изоляции Тегерана.