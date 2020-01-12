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Воскресенье, 12.01.2020
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
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Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной

Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
14:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Крушение самолета является не рядовым случаем, поэтому Иран планирует обсудить размер компенсации с Украиной.

Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.

По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резайефар.

Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.

Авиакатастрофа в Тегеране: МАУ выплатит страховку согласно международным правилам

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как враждебный объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

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