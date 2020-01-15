Кабмин принял стратегию по ремонту дорог на 2020 год

Новости Бизнеса:В среду, 15 января, Кабинет министров принял стратегию по ремонту дорог в Украине на 2020 год.

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет спецфонда госбюджета по профильной бюджетной программе.

"Прежде всего, предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автодорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начаты в прошлые годы. В частности: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу); Н-31 Днепр-Царычанка-Кобеляки-Решетиловка, южный обход Днепра; Н-26 Чугуев-Меловое (через Старобельск)"; Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье; Н-14 Александровка, Кропивницкий-Николаев; Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог); Н-03 Житомир-Черновцы и др.", - указано в пояснительной записке к законопроекту, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Всего по разделу "Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог" планируется выделить 6,427 млрд грн на 59,97 км автодорог и 1705 пог. метров мостов.

По разделу "Объекты капитального ремонта автомобильных дорог" планируется выделить 6,5 млрд грн на 198,816 км автодорог и 1415 пог. м мостов.

По разделу "Объекты текущего среднего ремонта автомобильных дорог" планируется выделить 18,6 млрд грн на 1 086,1 км и 590,9 пог. м мостов.

На ремонты и строительство автодорог в Винницкой области планируется выделить всего 1,1 млрд грн, в Волынской - 307,7 млн грн, в Днепропетровской - 6,5 млрд грн, в Донецкой - 623,1 млн грн, в Житомирской - 427,3 млн грн, в Закарпатской - 1,3 млрд грн, в Запорожской - 59,6 млн грн, в Ивано-Франковской - 397,1 млн грн, в Киевской - 573,3 млн грн, в Кировоградской - 2 млрд грн, в Луганской - 2,4 млрд грн, во Львовской - 435,4 млн грн.

На ремонты и строительство автодорог в Николаевской области планируется выделить 4,2 млрд грн, в Одесской - 672,9 млн грн, в Полтавской - 2,6 млрд грн, в Ривненской - 291,9 млн грн, в Сумской - 271,9 млн грн, в Тернопольской - 289,5 млн грн, в Харьковской - 690,6 млн грн, в Херсонской - 517,9 млн грн, в Хмельницкой - 3,1 млрд грн, в Черкасской - 1,7 млрд грн, в Черновицкой - 697,9 млн грн и в Черниговской - всего 260 млн грн.

"Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4 тыс. километров дорог в 2020 году", - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.