За прошлый год в Украине отремонтировали более 2 тысяч километров дорог

Новости Украины:В "Укравтодоре" заявили, что за 2019 год было отремонтировано и построено 2,4 тысячи километров дорог.

За 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 км дорог, в частности отремонтировано и построено 930,5 км дорог государственного значения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"В 2019 году "Укравтодор" ввел в эксплуатацию 930,5 км отремонтированных и построенных дорог государственного значения. Виды ремонта на дорогах государственного значения: строительство и реконструкция - 34,8 км; капитальный ремонт - 82, 1 км; текущий средний - 813, 6 км. Областные государственные администрации ввели в эксплуатацию 1477 км дорог местного значения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основными проектами "Укравтодора" в 2019 году были: Н-08 Запорожье - Мариуполь, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, М-12 Стрый - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Кропивницкий – Знаменка, строительство и реконструкция дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, М-05 Киев - Одесса, Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград.

Также сообщается, что в этом году в Украине будет отремонтировано более 4 тыс. км дорог государственного и местного значения.

Отмечается, что основными проектами "Укравтодора" в 2020 году станут строительство первой очереди моста через Днепр в Запорожье, реконструкция к категории скоростного шоссе трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, реконструкция к категории скоростного шоссе Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06, продолжение реализации проекта GO Highway (в Винницкой и Хмельницкой областях), завершение реконструкции к категории скоростного шоссе дороги М-03 на участке Лубны - Полтава - Валки, завершение строительства юго-западного объезда Полтавы, капитальный ремонт трассы М-01 на участке Киев - Кипти, ремонт трассы Н-23 на участке Кропивницкий - Кривой Рог, завершение ремонта трассы Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев и другие.

"Также будут проведены международные тендеры и ожидаем начала работ на проектах капитального ремонта трассы М-05 Киев - Одесса в Черкасской области и строительства северного объезда г. Львов за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, "Укравтодор" отчитался о ситуации на дорогах.