Укравтодор отчитался о ситуации на дорогах

Новости Украины:В "Укравтодоре" заявили, что на дорогах государственного значение работают 155 единиц техники для обеспечения проезда транспорта.

В четверг, 2 января, проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано, для оперативного обеспечения проезда по дорогам задействовано 155 единиц техники. Об этом сообщает Укравтодор.

"По состоянию на утро проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской области местами гололедица. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 155 единиц техники и 215 рабочих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало работать в тестовом режиме с навигационной системой Waze во Львовской и Днепропетровской областях.