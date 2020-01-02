Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"
Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 января

Укравтодор отчитался о ситуации на дорогах

Укравтодор отчитался о ситуации на дорогах
09:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Укравтодоре" заявили, что на дорогах государственного значение работают 155 единиц техники для обеспечения проезда транспорта.

В четверг, 2 января, проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано, для оперативного обеспечения проезда по дорогам задействовано 155 единиц техники. Об этом сообщает Укравтодор.

"По состоянию на утро проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Днепропетровской области местами гололедица. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 155 единиц техники и 215 рабочих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами.

Укравтодор готов в следующем году отремонтировать в два раза больше дорог

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало работать в тестовом режиме с навигационной системой Waze во Львовской и Днепропетровской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дороги, Укравтодор, Пробки, Ситуация на дорогах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
02 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
03 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
04 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
05 Ситуация в Австралии ухудшается: число погибших достигло 15 человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине
В Берлине прозвучала молитва за мир в Украине
&quot;Лучший подарок в жизни&quot;: побег экс-главы Nissan подготовила его жена
Побег экс-главы Nissan подготовила его жена
ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь