В Украине изменили подход к проверкам пассажирских перевозчиков

Новости Бизнеса:Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.

Кабинет министров Украины ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду.

По словам премьера, если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в длинный лист проверок, отныне сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованный транспорт, большого количество нарушений ПДД, а также из-за нарушения режима труда и отдыха водителей.

Напомним, в ближайшее время на украинский рынок планирует выйти крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - компания FlixBus.