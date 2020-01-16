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Витренко: Рынок "черного" газа в Украинe может достигать $600 миллионов

Витренко: Рынок "черного" газа в Украинe может достигать $600 миллионов
02:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Объем "черного" рынка газа в Украине может составить примерно от 60 до 600 млн долл. в год.

Рынок "черного" газа в Украине может достигать от 60 до 600 млн долл. в год. Об этом в интервью Гордон рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если есть "черный" рынок других товаров - например, "черный" рынок спирта, следовательно, при производстве таких товаров должны потреблять и газ. Относительно "черного" рынка газа оценки очень разные, в среднем - примерно от 1% до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляют втемную, то есть за него платят наличные", - сказал Витренко.

Новый формат отношений НАТО с партнерами не снизит уровень сотрудничества с Украиной

"Если весь объем украинского рынка - примерно 30 млн кубометров, соответственно, 10% - это 3 млн. Одна тыс. кубометров стоит около 200 долл.", - рассказал Витренко.

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Украина, НАК Нафтогаз Украины, Юрий Витренко, Рынок "черного" газа, $600 миллионов.
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