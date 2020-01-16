Новый формат отношений НАТО с партнерами не снизит уровень сотрудничества с Украиной

Новости Украины:НАТО создает формат, общий для всех партнеров, чтобы сотрудничество с ними проходило по одной модели.

Введение нового формата в сотрудничестве между НАТО и странами-партнерами, представленного в формуле «Один план - одна страна», не уменьшит уровень сотрудничества между НАТО и Украиной, которая остается для союзников абсолютным приоритетом. Об этом в среду во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Этот подход еще официально не запущен. Более того, этот подход не только для Украины, но и для всех партнеров. И по сути, НАТО на передовом опыте отношений с Украиной создает этот новый подход. То есть, у нас уже есть комплексный пакет помощи от НАТО, который является целостной программой», - сказал чиновник.

«Это никоим образом не приведет к уменьшению уровня сотрудничества с Украиной или усреднения взаимодействия со всеми партнерами. Нет, мы остаемся абсолютным приоритетом. Меня неоднократно во время визита уверяли самые различные собеседники, что Украина и сотрудничество с ней является приоритетом для Альянса», - добавил Кулеба.

Во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой в штаб-квартире НАТО 14 января стороны согласовали следующие общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов на ее выполнение.