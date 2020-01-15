Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила "горячую линию"

Новости Украины:МАУ открыла круглосуточную "горячую линию" на трех языках для родственников погибших.

Компания "Международные авиалинии Украины" открыла круглосуточную "горячую линию" на трех языках для родственников погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"МАУ предоставляет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» организовала круглосуточную "горячую линию", которая работает 7 дней в неделю на украинском, английском и русском", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что центры поддержки родственников погибших с возможностью обращения на английском и фарси открыты в Тегеране (режим работы с 8:30 до 16:30 по местному времени) и канадском Торонто (режим работы с 8:00 до 20:00 по местному времени ).

Центр поддержки работает и в Киеве (режим работы с 8:00 до 20:00).

Как сообщалось ранее, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако 11 января в Иран заявил, что украинский авиалайнер был случайно сбит военными.