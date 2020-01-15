"Ответа не получили": Иран тянет с передачей "черных ящиков" самолета МАУ

Новости Украины:В Иране пока не принято решение о передаче Украине "черных ящиков", сбитого близ Тегерана самолета МАУ.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявляет, что Иран еще не принял решение о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета над Тегераном.

Об этом Трепак сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно заслушивания информации оперативного штаба при СНБО о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"Мы с вами понимаем, что без анализа "черных ящиков", без доступа наших следователей к материалам производства, к месту происшествия, и непосредственного доступа нас к материалам нам этот ответ дать чрезвычайно сложно", - ответил Трепак на вопросы депутатов, кто конкретно причастен к сбитию украинского самолета в Иране.

Заместитель генпрокурора добавил, что были подготовлены соответствующие ходатайства в рамках международной правовой помощи.

"Мы просим, чтобы нас допустили. Мы обратились к нашим партнерам-иностранцам и нашим коллегам, которые также способствуют нам в этом, но без решения государства, в котором это преступление было совершено, - нужно быть объективными, - нам, к сожалению, без их помощи этого сделать не удастся", - отметил Трепак.

"На сегодняшний день это ключевое. Решения страны о передаче нам этих материалов, еще нет", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Как отметила руководитель департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Полина Чиж, ранее иранская сторона сообщила, что "черные ящики" настолько повреждены, что их невозможно открыть в Иране. "Было решено, что ящики должны быть куда-то перевезены, в другую страну, и открыты теми способами, которые возможны лишь в определенных лабораторных условиях. Поэтому было принято решение, что в Украине есть такая лаборатория. Это институт КПИ", - сказала Чиж.

В этой связи сегодня из Ирана должен был прибыть эксперт для осмотра лаборатории, чтобы "фактически дать согласие" на проведение соответствующих работ, вернуться в Иран и привезти "черные ящики" в Украину.

"Вчера утром нами была получена информация, что иранская сторона не передает Украине "черные ящики". Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута, так как мы обращаемся к иранским представителям, они говорят: сегодня, как обещали, 15-го числа, лицо не приедет, но мы решаем этот вопрос", - заявила Чиж.

Из-за этого украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирану с просьбой предоставить доступ к "черным ящикам" и решить вопрос расшифровки "черных ящиков" украинскими экспертами. "Ответ до сих пор не получили", - сказала она.

Также украинская сторона просит Иран предоставить доступ к вещам, которые могут быть доказательствами в производстве, частям самолета. "Ответа мы не получили", - отметила Чиж.

Кроме того, информация о возможности передачи "черных ящиков" во Францию пока официально Ираном не подтверждается и не опровергается.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.