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"Ответа не получили": Иран тянет с передачей "черных ящиков" самолета МАУ

"Ответа не получили": Иран тянет с передачей "черных ящиков" самолета МАУ
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Иране пока не принято решение о передаче Украине "черных ящиков", сбитого близ Тегерана самолета МАУ.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявляет, что Иран еще не принял решение о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета над Тегераном.

Об этом Трепак сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно заслушивания информации оперативного штаба при СНБО о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"Мы с вами понимаем, что без анализа "черных ящиков", без доступа наших следователей к материалам производства, к месту происшествия, и непосредственного доступа нас к материалам нам этот ответ дать чрезвычайно сложно", - ответил Трепак на вопросы депутатов, кто конкретно причастен к сбитию украинского самолета в Иране.

Заместитель генпрокурора добавил, что были подготовлены соответствующие ходатайства в рамках международной правовой помощи.

"Мы просим, чтобы нас допустили. Мы обратились к нашим партнерам-иностранцам и нашим коллегам, которые также способствуют нам в этом, но без решения государства, в котором это преступление было совершено, - нужно быть объективными, - нам, к сожалению, без их помощи этого сделать не удастся", - отметил Трепак.

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"На сегодняшний день это ключевое. Решения страны о передаче нам этих материалов, еще нет", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Как отметила руководитель департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Полина Чиж, ранее иранская сторона сообщила, что "черные ящики" настолько повреждены, что их невозможно открыть в Иране. "Было решено, что ящики должны быть куда-то перевезены, в другую страну, и открыты теми способами, которые возможны лишь в определенных лабораторных условиях. Поэтому было принято решение, что в Украине есть такая лаборатория. Это институт КПИ", - сказала Чиж.

В этой связи сегодня из Ирана должен был прибыть эксперт для осмотра лаборатории, чтобы "фактически дать согласие" на проведение соответствующих работ, вернуться в Иран и привезти "черные ящики" в Украину.

Киев просит Иран передать "черные ящики" самолета МАУ

"Вчера утром нами была получена информация, что иранская сторона не передает Украине "черные ящики". Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута, так как мы обращаемся к иранским представителям, они говорят: сегодня, как обещали, 15-го числа, лицо не приедет, но мы решаем этот вопрос", - заявила Чиж.

Из-за этого украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирану с просьбой предоставить доступ к "черным ящикам" и решить вопрос расшифровки "черных ящиков" украинскими экспертами. "Ответ до сих пор не получили", - сказала она.

Также украинская сторона просит Иран предоставить доступ к вещам, которые могут быть доказательствами в производстве, частям самолета. "Ответа мы не получили", - отметила Чиж.

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Кроме того, информация о возможности передачи "черных ящиков" во Францию пока официально Ираном не подтверждается и не опровергается.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Виктор Трепак.
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