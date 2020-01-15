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Авиакатастрофа в Иране: семьям погибших украинцев выделили помощь

Авиакатастрофа в Иране: семьям погибших украинцев выделили помощь
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:В Кабмине заявили, что семьи погибших получат по 200 тысяч гривень в течении недели.

Кабинет министров в течение недели выплатит семьям погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

По его словам, государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родственникам и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

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"Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Одноразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат. Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 180 тысяч долларов", - отметил Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

"Никакие компенсации не утолят боль от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит" в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.

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Иран, МАУ, Украинский самолет, Боинг 737, Алексей Гончарук.
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