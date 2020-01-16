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Медицинские изделия могут исключить из списка публичных закупок

Медицинские изделия могут исключить из списка публичных закупок
10:06 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Законопроект №2563 предлагает вывести медицинские изделия из списка закупок, которые проходят через систему Прозорро.

Бизнес сообщество считает, что законопроект №2563, в котором участникам торгов медицинскими изделиями предложено не использовать веб-портал Прозорро для осуществления закупок, приведет к коррупционных рисков и государственных убытков. Об этом заявляет Европейская Бизнес Ассоциация.

"По сути, само понятие "торгов" было бы под вопросом - ведь, участникам достаточно было бы лишь заключить соответствующий договор, а процесс выбора оптимального поставщика необходимой продукции был бы неконтролируемый", - заявляют в сообществе.

ЕБА также приводит данные системы закупок Прозорро, по которым годовая экономия государства по закупкам медицинского оборудования составила более 600 миллионов гривень.

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"В результате торгов 2019 по открытой процедуре было заключено договоров на сумму 8,19 млрд. на товары из группы "33100000-1 Медицинское оборудование" [2]. При этом ожидаемая стоимость по соответствующим лотам в этой группе составила 8,85 млрд грн. Это свидетельствует о годовой экономии в результате тендерных процедур по этой категории продукции в размере примерно 660 млн грн.

Смогут ли государственные и коммунальные учреждения здравоохранения обеспечить такой же или больший размер сэкономленных средств при отсутствии публичных торгов? Вопрос риторический", - подчеркивают в бизнес-среде.

Также ЕБА отмечает, что в сопроводительных документах к законопроекту отсутствует обоснование предлагаемой поправки, поэтому, непонятными остаются основания инициаторов проекту закона.

Также ассоциация обратилась к народным депутатам - инициаторов законопроекту - с просьбой о его доработке и изъятия соответствующего положения.

Напомним, в среду, 15 января, Кабинет министров принял стратегию по ремонту дорог в Украине на 2020 год.

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Верховная Рада, Медикаменты, ProZorro, Публичные закупки.
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