Медицинские изделия могут исключить из списка публичных закупок

Новости Бизнеса:Законопроект №2563 предлагает вывести медицинские изделия из списка закупок, которые проходят через систему Прозорро.

Бизнес сообщество считает, что законопроект №2563, в котором участникам торгов медицинскими изделиями предложено не использовать веб-портал Прозорро для осуществления закупок, приведет к коррупционных рисков и государственных убытков. Об этом заявляет Европейская Бизнес Ассоциация.

"По сути, само понятие "торгов" было бы под вопросом - ведь, участникам достаточно было бы лишь заключить соответствующий договор, а процесс выбора оптимального поставщика необходимой продукции был бы неконтролируемый", - заявляют в сообществе.

ЕБА также приводит данные системы закупок Прозорро, по которым годовая экономия государства по закупкам медицинского оборудования составила более 600 миллионов гривень.

"В результате торгов 2019 по открытой процедуре было заключено договоров на сумму 8,19 млрд. на товары из группы "33100000-1 Медицинское оборудование" [2]. При этом ожидаемая стоимость по соответствующим лотам в этой группе составила 8,85 млрд грн. Это свидетельствует о годовой экономии в результате тендерных процедур по этой категории продукции в размере примерно 660 млн грн.

Смогут ли государственные и коммунальные учреждения здравоохранения обеспечить такой же или больший размер сэкономленных средств при отсутствии публичных торгов? Вопрос риторический", - подчеркивают в бизнес-среде.

Также ЕБА отмечает, что в сопроводительных документах к законопроекту отсутствует обоснование предлагаемой поправки, поэтому, непонятными остаются основания инициаторов проекту закона.

Также ассоциация обратилась к народным депутатам - инициаторов законопроекту - с просьбой о его доработке и изъятия соответствующего положения.

Напомним, в среду, 15 января, Кабинет министров принял стратегию по ремонту дорог в Украине на 2020 год.