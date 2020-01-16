Цена импортного газа за прошлый год упала в два раза

Новости Бизнеса:Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн или 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров.

Украинские предприятия в декабре 2019 года импортировали газ по средней цене $176,69 (4 тыс. 130,6 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте (год назад она составляла 9062,3226 грн за 1 тысячу кубометров) и на 46,3% в долларовом эквиваленте (с 329,0421 долларов за 1 тысячу кубометров).

Как сообщалось, рынок "черного" газа в Украине может достигать от 60 до 600 млн долл. в год. Об этом в интервью Гордон рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если есть "черный" рынок других товаров - например, "черный" рынок спирта, следовательно, при производстве таких товаров должны потреблять и газ. Относительно "черного" рынка газа оценки очень разные, в среднем - примерно от 1% до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляют втемную, то есть за него платят наличные", - сказал Витренко.