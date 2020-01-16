Для Украины импортный газ стал дешевле

Новости Бизнеса:Импортный природный газ в Украине подешевел до 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров, что на 0,4% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 декабря 2019 года, которая составляет 4130,66 гривни, или 176,69 доллара за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года средняя цена импортного газа в Украине составила 177,38 доллара за 1 тысячу кубометров.