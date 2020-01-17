Гончарук: Есть все предпосылки для экономического роста на следующие несколько лет

Новости Бизнеса:С 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированная ранее Президентом.

Сейчас Украина имеет все предпосылки для экономического роста на следующие несколько лет. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года, сообщает Правительственный портал.

Документ был утвержден Национальным банком Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерством финансов Украины и Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

«Подписан важный документ, предусматривающий развитие финансового сектора по пяти основным направлениям. В Украине сейчас есть все для того, чтобы быстро расти на следующие несколько лет. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем - это и увеличение золотовалютных резервов, и рекордное снижение инфляции - означает, что нашей стране начинают верить», - подчеркнул Гончарук.

Он также отметил, что Правительство и Национальный банк являются надежными партнерами.

«Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике нужно максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений», - отметил Алексей Гончарук.

По его словам, дешевые кредиты необходимы украинцам уже сейчас, поэтому с 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированная ранее Президентом.

«Также мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и для ипотеки. Наша цель - 11-12% в гривне », - сообщил глава правительства и добавил, что еще одним важным приоритетом является доступность финансовых услуг.

«Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас на следующие несколько лет», - отметил Премьер-министр.