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МВФ поддержали политику Гончарука и Нацбанка

МВФ поддержали политику Гончарука и Нацбанка
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Политика правительства и Нацбанка Украины способствует укреплению экономики страны.

Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны, говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес Кабмина и центробанка об их некомпетентности.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", – отметили в представительстве Фонда.

"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", – подчеркнули в МВФ.

Как сообщалось, ряд Телеграм-каналов 15 января распространили аудиозаписи, на которых несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, записи были сделаны 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, министры финансов и экономики Оксана Маркарова и Тимофей Милованов.

Гончарук в Раде: Правительство продолжает работать

Источники во фракции "Слуга народа" сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что запись активно обсуждалась на заседании фракции в среду вечером. Звучали, в частности, предложения о выражении недоверия премьер-министру, однако они не были поддержаны большинством. Ранее Верховная Рада утвердила программу правительства, что делает невозможным его отставку в связи с недоверием в течение года.

Премьер Гончарук в четверг заявил, что против команды президента и правительства работает много людей. "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - подчеркнул он.

Министр экономики Милованов, в свою очередь, поддержал премьера в условиях начатой на него атаки. "Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд – и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально…", – написал Милованов в Facebook в четверг.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должно принятии совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

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МВФ, Нацбанк, Кабмин, Алексей Гончарук.
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