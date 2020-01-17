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Пятница, 17.01.2020
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Гончарук в Раде: Правительство продолжает работать

Гончарук в Раде: Правительство продолжает работать
12:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lb.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук заявляет, что переданное президенту Украины Владимиру Зеленскому его заявление об отставке написано в строгом соответствии с законодательством Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук пришел в Верховную Раду и заявил, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

Об этом он заявил с трибуны парламента.

"Я обратился к президенту Украины. Вы про это уже знаете. Передал ему своё заявление и оно оформлено согласно Конституции и закону Украины. Оно написано на имя главы Верховной Рады. И у президента есть право внести его в парламент в любой момент", - сказал премьер.

В это время фракция "Слуга народа" аплодировала Гончаруку, а фракции оппозиции - свистели.

"С чем это связано? Это связано с тем, что у нас одна команда. Мы все пришли в парламент и власть менять страну благодаря одному человеку - благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы должны иметь доверие внутри команды на 100%. Последнее время в отношении правительства происходит большое количество манипуляций и информационных атак. Цель их - посеять противоречия внутри команды, посеять мнение, что якобы кто-то не уважает президента. Это не так. Наша позиция в том, что мы одна команда и ею хотим оставаться. Поэтому наше правительство продолжает работать в штатном режиме. До того момента, пока президент не примет решение: кто в большой команде остаётся, это - политическое решение. И мы его ждём от лидера нашей политической силы", - заявил Гончаренко.

После этого премьер покинул зал заседаний, а фракции оппозиции кричали ему: "Позор!".

Напомним, что Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины.

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Напомним, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Гончарук якобы называл себя "профаном".

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Верховная Рада, Правительство, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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