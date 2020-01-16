Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи якобы его разговора с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей.

"С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи с якобы Гончаруком.

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа", - отметил Арахамия.

Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести голосование относительно объявления недоверия Гончаруку, но эту инициативу поддержали только 10 человек.

В свою очередь, заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив написала в Facebook, что отрицает свое участие в якобы разговоре с Гончаруком.

"На пленках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, кто знаком со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", - написала она.

Напомним, Кабмин заявлял, что не имеет информации о подлинности ни аудио, ни видео записи.

Напомним, вчера в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни.