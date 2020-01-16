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Ковалив: На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой

Ковалив: На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой
08:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Юлия Ковалив опровергла свое участие в совещании, аудиозапись которого распространили в соцсетях 15 января вечером.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергает свое участие в совещании, аудиозапись была распространена в среду вечером.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала Ковалив на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий

Напомним, что 15 января на YouTube-канале “Как обмануть президента” была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Кузнецов и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

По данным СМИ, после публикации аудиозаписи на заседании фракции "Слуга народа" произошла ссора. Депутаты возмутились высказываниями якобы Гончарука, а некоторые предложили выразить недоверие председателю правительства.

В Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что Премьер-министр написал заявление об увольнении.

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Кабмин, Юлия Ковалив, Офис Президента, Отставка Гончарука.
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