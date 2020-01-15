Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий

Новости Украины:В Кабмине заявили, что информация о заявлении об отставке премьера не соответствует действительности.

Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что информация о заявлении об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сеть облетела запись, на которой мужской голос, похожий на голос премьер-министра Алексея Гончарука, признается в своей некомпетентности в экономике.

Аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием и Екатериной Рожковой и замглавы Офиса президента Юлией Ковалив прикреплена ниже.

Запись была опубликована в Youtube 15 января. Участники беседы решают вопрос, как объяснить укрепление гривни президенту Владимиру Зеленскому.