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Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий

Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
22:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Кабмине заявили, что информация о заявлении об отставке премьера не соответствует действительности.

Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что информация о заявлении об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сеть облетела запись, на которой мужской голос, похожий на голос премьер-министра Алексея Гончарука, признается в своей некомпетентности в экономике.

Аудиозаписи разговора, который состоялся якобы между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием и Екатериной Рожковой и замглавы Офиса президента Юлией Ковалив прикреплена ниже. 

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Запись была опубликована в Youtube 15 января. Участники беседы решают вопрос, как объяснить укрепление гривни президенту Владимиру Зеленскому.

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Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончарук, Яков Смолий, Оксана Маркарова, Юлия Ковалив, Екатерина Рожкова.
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