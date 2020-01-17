Четырем странам могут быть интересны услуги Украины по хранению газа

Новости Бизнеса:Четыре страны могут заинтересоваться хранилищами газа в Украине.

Хранилищами газа в Украине могут заинтересоваться Польша, Румыния, Венгрия и Молдова.

Об этом в Facebook написал генеральный директор ТОВ "Оператор ГТС" Украины Сергей Макогон.

"Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила планы расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии. У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются", - сказал Макогон.

От отметил, что украинские хранилища газа являются крупнейшими в Европе, но на данный момент используются менее чем на 50%.

"Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайщие годы", - добавил Макогон.