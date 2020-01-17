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ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому

ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Лимит предельного дохода ФОПов 1-3 групп повышен до 1, 5 и 7 млн гривень в год соответственно.

Украинский парламент проголосовал за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей.

Состоялись следующие изменения:

для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;

для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.

Эти нововведения были предусмотрены в законопроекте 1210, за который Верховная Рада проголосовала во втором чтении, 16 января.

Закон также предусматривает нормы трансфертного ценообразования, введение плана действий BEPS, и в том числе предусматривает повышение акциза на сигареты и ренты на добычу железной руды.

Как сообщила на своей странице в сети Facebook заместитель главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития, депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа, соответствующие изменения закреплены в принятой поправке к закону №1210 о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

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"Размер лимитов для ФОП давно не соответствует реальному состоянию экономики и должен быть, по крайней мере, проиндексирован, не говоря уже о том, что предприниматели нуждаются в большем пространстве для развития", - написала Пидласа.

Она также добавила, что почти аналогичное повышение лимитов заложено в инициированный ею законопроект №2338 об изменении в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации оборота товаров и услуг.

"Но и такая версия подходит - чем раньше лимиты увеличатся, тем лучше", - подытожила депутат. Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла закон о внедрении в Украине ряда правил Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

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Внедрение этих шагов является предпосылкой для либерализации валютного регулирования и соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, эти правила BEPS не позволят крупному бизнесу и олигархам, в частности, в будущем перенаправлять полученную в Украине прибыль за границу с целью избежать налогообложения.

Справка. С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира.

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Лимит, BEPS, ФОП, Лимит ФОПов.
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