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Мир на грани новой Великой депрессии: глава МВФ поделилась опасениями

Мир на грани новой Великой депрессии: глава МВФ поделилась опасениями
16:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Глава МВФ предупредила об угрозе Великой депрессии в мировой экономике.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии 1920-х годов.

Об этом она сказала, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, сообщает пресс-служба МВФ.

По словам Георгиевой, новая эпоха Великой депрессии может быть вызвана неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

Глава фонда объяснила, что, несмотря на то что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран расхождения, наоборот, росли. В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к "политическим потрясениям" и укреплению популизма.

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"Например, в Соединенном Королевстве 10% самого богатого населения имеет столько же состояния, сколько и 50% самого бедного. Определенным образом эта тревожная тенденция напоминает ранний ХХ век, когда технологии и интеграция в равной степени привели к первой "позолоченной эпохе", потом к "Ревущим двадцатым" и, наконец, к финансовой катастрофе", - отметила директор.

По мнению Георгиевой, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

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Великая депрессия - мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Ее вызвал обвал бирж в США.

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МВФ, Экономический кризис, Великая депрессия, Кристалина Георгиева.
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