В Минэкономики планируют снизить норму дивидендов на 40%

Новости Бизнеса:В Министерстве предложили уменьшить норму дивидендов для госпредприятий до 50% чистой прибыли за 2019 год.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

Согласно проекту правительственного постановления на сайте министерства, предлагается также в случае невыплаты дивидендов до 1 июля 2020 года расторгать контракт с руководителями таких госкомпаний.

Как указано в пояснительной записке к документу, госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями 35,268 млрд грн.

Госкомпании по итогам 2019 года планируют получить общую чистую прибыль 58,9 мрд грн, из которых в счет дивидендов за прошлый год "Нафтогаз" уплатил 8,5 млрд грн, отмечается в документе.

Как сообщалось, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.