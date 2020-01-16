Скачать
Четверг, 16.01.2020
Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Тренер сборной Украины подал в отставку
Тренер сборной Украины подал в отставку
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)

Милованов прогнозирует замедление темпов роста экономики

Милованов прогнозирует замедление темпов роста экономики
18:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Милованов ожидает снижения роста экономики Украины в IV кв. ниже 4% ВВП.

Министр экономики Тимофей Милованов ожидает снижения роста экономики в четвертом квартале 2019 года ниже 4% по сравнению с 4,1% ВВП по итогам третьего квартала.

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – во втором и третьем кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из наивысших в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом продуктивности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем результаты немного ниже, чем 4%", – написал министр в Facebook в четверг.

"В целом макроэкономическая картинка не очень отличается в прогнозах НБУ и ожиданиях правительства", – прокомментировал замглавы центробанка Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Нацбанк объяснил валютные колебания на рынке

В разговоре с журналистами он также подчеркнул, что другие страны показывают тенденцию к снижению темпов роста экономики.

"Тенденция – вы видели – не только украинская. Если посмотреть на цифры металлургии, цифры производства в других странах, они тоже там все негативные. Поэтому сложно, по крайней мере, пока, (особенно с учетом того, что мы видим по последним данным) назвать началом какой-то долгосрочной тенденции спада", – сказал Сологуб.

Нацбанк похвастался достижениями для получения новой программы от МВФ

Как сообщалось, рост ВВП Украины в июле-сентябре 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, ВВП, Дмитрий Сологуб, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
02 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
05 Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
&quot;Решение принято&quot;: Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
&quot;Это главное&quot;: Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)
"Это главное": Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь