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Нацбанк похвастался достижениями для получения новой программы от МВФ

Нацбанк похвастался достижениями для получения новой программы от МВФ
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Нацбанке говорят, что Украинма сделала много для того, чтобы получить новую трехлетнюю программу с МВФ.

Украина выполнила достаточно много условий для старта новой трехлетней программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 млрд долл., в отношении которой украинские власти в декабре 2019 года достигли договоренностей на уровне персонала.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"Есть большое количество предварительных мер. Большое количество из них Украина уже выполнила", - сказала Рожкова.

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Она подчеркнула, что главное – это достижение договоренности с МВФ о новой программе на уровне персонала и отсутствие принципиальных разногласий с кредитором.

В то же время, в НБУ не стали называть конкретные сроки старта новой программы.

Напомним, в течение 8-11 января 2020 года Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 118 миллионов долларов.

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НБУ, МВФ, Нацбанк, Международный валютный фонд, Программа МВФ.
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