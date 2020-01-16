Нацбанк похвастался достижениями для получения новой программы от МВФ

Новости Бизнеса:В Нацбанке говорят, что Украинма сделала много для того, чтобы получить новую трехлетнюю программу с МВФ.

Украина выполнила достаточно много условий для старта новой трехлетней программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 млрд долл., в отношении которой украинские власти в декабре 2019 года достигли договоренностей на уровне персонала.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"Есть большое количество предварительных мер. Большое количество из них Украина уже выполнила", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что главное – это достижение договоренности с МВФ о новой программе на уровне персонала и отсутствие принципиальных разногласий с кредитором.

В то же время, в НБУ не стали называть конкретные сроки старта новой программы.

Напомним, в течение 8-11 января 2020 года Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 118 миллионов долларов.