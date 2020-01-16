Нацбанк обнародовал Программу действий: что планируют делать

Новости Бизнеса:Нацбанк обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка.

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации принятой в 2018 году среднесрочной стратегии центробанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.

Согласно сообщению, Программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, достижение низкого уровня инфляции, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие эффективного, независимого, открытого и современного центробанка.

"Выполнение Программы действий на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. Это особенно важно, учитывая то, что 2020 год - последний год действия нынешней стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года ", - отмечается в документе.

Согласно сообщению, Нацбанк выделил десять ключевых приоритетов в 2020 году, в том числе улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума между Кабинетом министров и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Кроме того, центробанк планирует содействовать эффективному функционированию госбанков, в частности за счет обновления их стратегий с учетом предложений регулятора, а также намерен обеспечить прием украинскими банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель, отмечается в релизе.

Вместе с тем, планы Нацбанка включают введение законодательных изменений для упрощения кредитования, внедрение закона о "сплите", разработку модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам, подготовку проектов новых законов "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг", "О страховании" и "О кредитных союзах" и введение эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Одним из ключевых приоритетов центробанка является внедрение принципов плана действий BEPS и содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. "После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине", - добавил регулятор.

Согласно релизу, в планы Нацбанка также входит открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии центробанка для облегчения доступа иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Кроме того, планируется усовершенствовать требования по раскрытию информации о финансовых услугах и защите прав потребителей к банкам и другим финансовым учреждениям.

В 2020 году Нацбанк намерен продолжить реализацию программы мероприятий по повышению финансовой грамотности после получения соответствующих полномочий в 2019 году и внутреннее развитие регулятора путем повышения прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, усовершенствования технологий и информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов.