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НБУ планирует разрешить онлайн обмен валют во всех финучреждениях

НБУ планирует разрешить онлайн обмен валют во всех финучреждениях
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В НБУ говорят, что нововведение начнет действовать с середины 2020 года.

В Нацбанке заявили, что с середины 2020 года банк планирует разрешить проводить операции по обмену валют онлайн. Такие операции смогут осуществлять не только клиенты банков, но и клиенты небанковских финучреждений. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Фйсбук.

В Нацбанке объясняют такие изменения вступлением в силу закона о сплите. 

"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года", – сообщили в НБУ.

С начала года Нацбанк купил валюты на $50 млн

12 сентября прошлого года Верховная Рада приняла закон о сплите, который был подписанный президентом 16 сентября. Данный закон предусматривает расширение полномочий национального банка. Кроме этого, закон предполагает ликвидацию одного из государственного регулятора -  Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг. 

Также закон обязывает создать отдельный профильным департамент, который будет работать с небанковскими финучреждениями.

Напомним, Богдан Данилишин увидел угрозы для экономики в формальном выполнении цели по инфляции.

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НБУ, Нацбанк, Владимир Зеленский, Закон о сплите.
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