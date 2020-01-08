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С начала года Нацбанк купил валюты на $50 млн

С начала года Нацбанк купил валюты на $50 млн
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Со 2 по 3 января 2020 года НБУ выкупил на межбанке суммарно $50 млн.

Национальный банк Украины (НБУ) в период со 2 по 3 января купил на межбанковском валютном рынке $50 млн, тогда как в последнюю неделю декабря 2019 года выкупил рекордные $1,56 млрд и продал $50 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, весь объем валюты был выкуплен по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

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В целом за 2019 год НБУ купил на межбанке $8,463 млрд, продал - $529,23 млн. В частности, сумма чистой покупки валюты в декабре составила $2,983 млрд, продажи - $50 млн, тогда как в ноябре Нацбанк выкупил $867,8. В октябре регулятор приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк купил $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

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НБУ, Межбанк, Валюта.
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