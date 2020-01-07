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НБУ намерен выдавать гривневые ипотеки под 15% годовых

НБУ намерен выдавать гривневые ипотеки под 15% годовых
14:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По словам Екатерины Рожковой, следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Об этом она сказала в интервью UATV.

"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - отметила Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

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 "Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать.

Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", - добавила она.

Первый заместитель главы НБУ рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

 "Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - сказала Рожкова.

Напомним, Налоговая служба остановила махинации с НДС на 8,4 миллиарда гривень. 

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НБУ, Ипотека, Кредит, Национальный банк, Екатерина Рожкова.
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