НБУ намерен выдавать гривневые ипотеки под 15% годовых

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Об этом она сказала в интервью UATV.
"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - отметила Рожкова.
По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.
"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать.
Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", - добавила она.
Первый заместитель главы НБУ рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.
"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - сказала Рожкова.
Напомним, Налоговая служба остановила махинации с НДС на 8,4 миллиарда гривень.