В Украине начали действовать IBAN-счета: что измениться

Новости Бизнеса:Казначейская служба ввела в действие IBAN-счета, с помощью которых будет осуществляться сбор налогов.

С 1 января 2020 Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщает FinClub.

Кроме этого изменены счета в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

Изменение счетов учитывает переход на международный номер банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков, в соответствии с требованиями постановления НБУ от 28.12.2018 №162 "О введении международного банковского счета (IBAN) в Украине".

В Госказначействе обращают внимание, что счета, которые были открыты по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119, с 1 января 2020 закрыты.

Соответственно средства, которые уплачиваются на такие счета, казначейство не причисляет, а возвращает плательщикам как невыясненные поступления.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещении на вебпортал казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве. Полный перечень новых счетов.

Реквизиты счетов в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы, реквизиты депозитных счетов таможенных органов - в соответствующие органы Государственной таможенной службы .