Нацбанк начал год с выкупа валюты на межбанке

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины с начала года успел выкупить валюты на 50 миллионов долларов.

За 2-3 января НБУ выкупил валюты на 50 миллионов долларов. Об этом сообщает FinClub.

НБУ провел интервенцию по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching). Валюту НБУ не продавал.

В целом за 2019 НБУ купил 8,462 млрд дол, а продал за этот период - 529,23 млн дол. Чистое сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд дол. В НБУ сообщили, что это рекорд за 14 лет (с момента реприватизации "Криворожстали").

Как сообщалось ранее, 4 января 2020 года, вступило в силу постановление правления Национального банка Украины от 24.12.2019 №154 "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине".

Напомним, Национальный банк Украины разработал проект антикорупционной программы на два года.