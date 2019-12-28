НБУ поставил рекорд, выкупив с рынка 1,5 миллиарда долларов

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины за последнюю неделю выкупил с межбанковского валютного рынка $1,5 млрд - это абсолютный рекорд валютных интервенций.

НБУ в последнюю неделю 2019 года выкупил 1,5 миллиарда долларов, тем самым установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям. Такие данные обнародовали на сайте НБУ.

На сайте НБУ говорится, что банк выкупил свыше 1,558 миллиардов долларов, в то время как продал денежных резервов на 50 миллионов долларов.

В общей сложности декабрь оказался очень удачным, потому как именно в декабре НБУ выкупил больше всего валюты - 5,5 миллиардов долларов. Всего же с начала года, Нацбанк приобрел валюты на 8,4 миллиарда долларов, в то время как продал из резервов свыше 500 миллионов долларов.

Таким образом золотовалютные запасы страны пополнились на 8 миллиардов. Эта цифра превышает программу МВФ, которая рассчитана на три миллиарда долларов. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.

Такие действия НБУ на валютном рынке свидетельствуют о переизбытке валюты и попытками НБУ укрепить гривну.

Выкупленные доллары будут направятся в международные золотовалютные запасы страны. Кроме этого, покупая валюту на рынке Нацбанк выводит в обращение новые гривны то есть, печатает деньги.

Напомним, из-за укрепления гривни госбюджет с начала года недополучил 51 миллиард налогов.