Обнародована стратегия развития финсектора Украины

Новости Бизнеса:Регуляторы финансового рынка подписали Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025г.

Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ подписали глава НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, глава НКЦБФР Тимур Хромаев, директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб в четверг в Киеве.

"Целью стратегии является обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора Украины в соответствии с ведущими международными практиками и имплементацией мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины", - сообщается на сайте центробанка.

Нацбанк уточнил, что новая стратегия сменит Комплексную программу финансового сектора до 2020 года, которая определяла приоритетные реформы регуляторов в течение предыдущих пяти лет.

Согласно сообщению, стратегия предусматривает развитие финсектора Украины по пяти направлениям: укрепление финстабильности, содействие макроэкономическому развитию, развитие финансовых рынков, расширение финансовой инклюзии и внедрение инноваций в финансовом секторе.

В частности, с целью дальнейшего укрепления финстабильности работа регуляторов будет направлена на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, повышение уровня корпоративного управления в финучреждениях и усиление требований к их внутреннему контролю. Вместе с тем, регуляторы направят свои усилия на внедрение плана действий BEPS, совершенствование системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финучреждений с рынка, внедрение риск-ориентированного надзора за небанковскими финучреждениями и регуляторных требований в сфере регулирования и надзора за банками и небанковскими финучреждениями.

Для содействия макроэкономическому развития регуляторы планируют активизировать кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранить препятствия для перезапуска ипотечного кредитования и экспортного финансирования. Кроме того, важными задачами в этом направлении являются взвешенная фискальная политика, развитие рынка небанковского кредитования, усиленная координация действий Минфина и НБУ, введение II уровня и совершенствования регулирования III уровня пенсионной системы, развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг, сообщил Нацбанк.

С целью развития финансовых рынков регуляторы будут работать над завершением валютной либерализации, над созданием ликвидных рынков финансовых инструментов (деривативов, облигаций и корпоративных акций) и также над дерегуляцией рынков небанковских финансовых услуг с низким уровнем рисков или несоответствующих практикам ЕС. Также это направление в стратегии содержит планы по обеспечению правового регулирования страховых посредников, созданию на законодательном уровне необходимых предпосылок для развития рынков кредитных союзов и предоставления услуг финансового лизинга и модернизации биржевой и депозитарной инфраструктуры. Вместе с тем регуляторы планируют создать комплексную информационную систему мониторинга фондового рынка, урегулировать страховую деятельность в соответствии с Solvency II и принципами IAIS и применить международные стандарты функционирования рынков капитала (требований CSDR, EMIR, MIFID ІІ, MIFIR, PFM), отмечает НБУ.

Для расширения финансовой инклюзии регуляторы планируют внедрить стандарты рыночного поведения финучреждений и раскрытия информации о финансовых продуктах, а также усилить защиту прав потребителей, создать стимулы для развития платежной инфраструктуры для безналичных операций и усовершенствовать систему гарантирования вкладов, сообщил центробанк.

Согласно сообщению Нацбанка, инновации в финансовом секторе охватывают широкий спектр действий, в частности, развитие системы удаленной идентификации BankID, создание платформы для краудфандинг и венчурного капитала, разработка регуляторных "песочниц" по типу sandbox и внедрение новых технологий для платежей и переводов. Вместе с тем, регуляторы планируют расширить доступ участников финансовых рынков к публичным реестрам и развить big data, blockchain и облачные технологии.

Центробанк отметил, что новая пятилетняя стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора.

"Реализация стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике", - отметил Нацбанк.