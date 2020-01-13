НБУ почти втрое увеличил выкуп валюты

Новости Бизнеса:В течение 8-11 января 2020 года Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 118 миллионов долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 8 по 11 января купил на межбанковском валютном рынке $148 млн, что в 2,96 раза больше, чем неделей ранее, а также продал - $30 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, весь объем валюты регулятор продал и приобрел по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $198 млн, продал - $30 млн.

В 2019 году центробанк купил на межбанке $8,463 млрд, продал - $529,23 млн. В частности, сумма чистой покупки валюты в декабре составила $2,983 млрд, продажи - $50 млн, тогда как в ноябре Нацбанк выкупил $867,8. В октябре регулятор приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк купил $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 января, курс доллара на уровне 23,96 грн.