Нацбанк объяснил валютные колебания на рынке

Колебания на наличном валютном рынке Украины в декабре 2019 года - январе текущего года обусловлены психологическим фактором.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.
"Очень важный фактор – психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, что также полностью было вызвано психологическим фактором", - сказал Чурий.
Он напомнил, что Нацбанк не проводит операции на наличном валютном рынке и при этом наличный рынок не очень сильно связан с безналичным.
"Мы видим, что этот психологический фактор достаточно быстро сошел на нет", - добавил Чурий.
Напомним, в Нацбанке говорят, что Украинма сделала много для того, чтобы получить новую трехлетнюю программу с МВФ.