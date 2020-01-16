Нацбанк объяснил валютные колебания на рынке

Новости Бизнеса:В Нацбанке заявили, что валютные колебания на рынке в декабре 2019 года вызваны психологическим фактором.

Колебания на наличном валютном рынке Украины в декабре 2019 года - январе текущего года обусловлены психологическим фактором.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.

"Очень важный фактор – психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, что также полностью было вызвано психологическим фактором", - сказал Чурий.

Он напомнил, что Нацбанк не проводит операции на наличном валютном рынке и при этом наличный рынок не очень сильно связан с безналичным.

"Мы видим, что этот психологический фактор достаточно быстро сошел на нет", - добавил Чурий.

Напомним, в Нацбанке говорят, что Украинма сделала много для того, чтобы получить новую трехлетнюю программу с МВФ.