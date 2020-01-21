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"Больше, чем нужно": В Украине могут начать продавать тюрьмы

"Больше, чем нужно": В Украине могут начать продавать тюрьмы
09:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Минюсте планируют начать продавать тюрьмы.

Министерство юстиции Украины планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - заявил Малюська.

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Напомним, Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных

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Тюрьма, Минюст, Денис Малюська.
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