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Опасения смягчаются: цены на нефть перешли к падению

Опасения смягчаются: цены на нефть перешли к падению
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Цены на нефть во вторник перешли к снижению.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне смягчения опасений инвесторов о сбоях поставок после объявления Ливией форс-мажора на двух крупных месторождениях.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $ 64,72 за баррель, что на $ 0,5 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы выросли в цене на $ 0,35 (0,54%) - до $ 65,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $ 0,27 (0,46%) - до $ 58,27 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.

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Росту цен в понедельник способствовало прекращение Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой прекращения добычи.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛПА) Халифы Хафтара.

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Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/д.

МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти в США.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,64 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 65,14 доллара за баррель, что на 6 центов ниже уровня закрытия торгов ($ 65,20).

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, ICE Futures, Nymex.
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