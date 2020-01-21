Опасения смягчаются: цены на нефть перешли к падению

Новости Бизнеса:Цены на нефть во вторник перешли к снижению.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне смягчения опасений инвесторов о сбоях поставок после объявления Ливией форс-мажора на двух крупных месторождениях.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $ 64,72 за баррель, что на $ 0,5 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы выросли в цене на $ 0,35 (0,54%) - до $ 65,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $ 0,27 (0,46%) - до $ 58,27 за баррель. Торги WTI в понедельник не проводились, поскольку в США отмечался День Мартина Лютера Кинга.

Росту цен в понедельник способствовало прекращение Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. баррелей в сутки.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой прекращения добычи.

Тем временем в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛПА) Халифы Хафтара.

Несмотря на сокращение добычи, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/д.

МЭА также отметило избыток запасов на глобальном рынке и расширение объемов добычи сланцевой нефти в США.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,64 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 65,14 доллара за баррель, что на 6 центов ниже уровня закрытия торгов ($ 65,20).